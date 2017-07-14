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    Порошенко намерен привлечь в Украину инвесторов из Грузии

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    В Администрации президента сообщили, что в последнее время Украина значительно активизировала отношения с Грузией, недавно был назначен новый посол.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Грузию 17-19 июля планирует подписать ряд документов для раскрытия взаимного инвестиционного потенциала, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

    "В последнее время мы значительно активизировали наши отношения с Грузией, недавно был назначен новый посол. Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства с Грузией и, конечно, будет подписан ряд важных двусторонних договоров, а также те документы, которые позволят раскрыть экономически-инвестиционный потенциал нашего сотрудничества", — сказал Елисеев в интервью "5 канал".

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    Ранее президент Порошенко заявлял, что Украина обсудила с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла".

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