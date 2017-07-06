Генсек ООН встретится в Киеве с Порошенко

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш собирается в воскресенье, 9 июля, встретится в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Вечером 8 июля генеральный секретарь ООН отправится в Киев, Украина. В воскресенье, 9 июля, он встретится с президентом Петром Порошенко и другими официальными лицами", — заявил он на брифинге в четверг.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен посетить страну в ближайшее время.