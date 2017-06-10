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    В Украине ожидают визита генсека ООН – Геращенко

    (обновлено: )28
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады, "заместитель генсека ООН сообщила, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину".
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен посетить страну в ближайшее время, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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    "Заместитель генсека ООН сообщила, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину", — написала Геращенко в субботу на своей странице в Facebook по результатам встречи с замгенсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука.

    По словам Геращенко, в июле будет назначен новый спецпредставитель генсека ООН по вопросам противодействия сексуальному насилию и преступлениям, одним из первых ожидается визит уполномоченного в Украину.

    Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша собирается в Совете безопасности Организации Объединенный Наций активно обсуждать ситуацию в Украине.

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