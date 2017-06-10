В Украине ожидают визита генсека ООН – Геращенко

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен посетить страну в ближайшее время, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Заместитель генсека ООН сообщила, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину", — написала Геращенко в субботу на своей странице в Facebook по результатам встречи с замгенсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука.

По словам Геращенко, в июле будет назначен новый спецпредставитель генсека ООН по вопросам противодействия сексуальному насилию и преступлениям, одним из первых ожидается визит уполномоченного в Украину.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша собирается в Совете безопасности Организации Объединенный Наций активно обсуждать ситуацию в Украине.