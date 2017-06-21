Порошенко заявил, что не верит в "сговор Трампа с Россией"

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что не верит в "сговор" президента США Дональда Трампа с Россией, о котором постоянно заявляют американские телеканалы.

"Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией)", — сказал Порошенко в ответ на соответствующий вопрос в интервью Fox News.

Кроме того, Порошенко заявил, что увидел в президенте США Дональде Трампе "замечательного лидера с большой харизмой".

"Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране", — заявил Порошенко.

"Я увидел очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости", — добавил Порошенко.

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Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".