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    Порошенко заявил, что не верит в "сговор Трампа с Россией"

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (59)

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    На пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста президент Петр Порошенко заявил, что президент США Дональд Трамп не похож на президента, у которого особые отношения с Россией.
    Встреча президента Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что не верит в "сговор" президента США Дональда Трампа с Россией, о котором постоянно заявляют американские телеканалы.

    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Белый дом в YouTube
    Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

    "Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией)", — сказал Порошенко в ответ на соответствующий вопрос в интервью Fox News.

    Кроме того, Порошенко заявил, что увидел в президенте США Дональде Трампе "замечательного лидера с большой харизмой".

    "Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране", — заявил Порошенко.

    "Я увидел очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости", — добавил Порошенко.

    Смотрите также: Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

    Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампомвице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

    Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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