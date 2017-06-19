Порошенко о продлении санкций ЕС против Крыма: цена за агрессию должна расти

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Петр Порошенко приветствовал решение глав МИД стран-членов Евросоюза о продлении санкций против Крыма.

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год санкции против Крыма. Ограничительные меры должны были истечь 23 июня.

"Приветствую решение Совета ЕС продлить еще на год "Крымский пакет" санкций. Цена за попытку аннексии и агрессии должна расти", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Как заявил ранее глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, жителей Крыма не страшат западные санкции и их продолжительность. По его словам, Крым за последние три года не только адаптировался к санкционному режиму, но и научился извлекать из него выгоды, развивая собственную экономику.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Санкции ЕС против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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Помимо крымских санкций, Евросоюз сначала ввел индивидуальные ограничительные меры – заморозку активов и запрет на въезд в ЕС – против российских официальных и юридических лиц и представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем — экономические санкции против секторов российской экономики. Индивидуальные санкции действуют до 15 сентября 2017 года, экономические – до конца июля 2017 года.