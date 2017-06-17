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    Россия

    Путин: санкции ускорили процесс сближения России и Китая

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (373)

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    В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Владимр Путин назвал отношения России и Китая гармоничными, отметив, что после введения западных санкций сотрудничество между странами лишь укрепилось.
    Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Санкции Запада укрепили сотрудничество России и Китая, а сближение с Поднебесной началось гораздо раньше, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

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    Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

    "Мы достаточно давно использовали данный подход (укрепление сотрудничества с Китаем), и так называемые санкции, введенные Западом, просто ускорили продвижение этого процесса. Кроме этого, у нас есть проект развития Транссибирской магистрали, Байкальской железной дороги, и все это прекрасно сочетается с проектом "Шелкового пути". Да и в целом у нас очень гармоничные отношения (с Китаем), полные взаимоуважения", — ответил Путин на вопрос Стоуна, не привели ли западные санкции к тому, что Россия сблизилась с Китаем.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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