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    Как нищие в Европе: Савченко раскритиковала украинских политиков

    (обновлено: )666110
    По мнению Савченко, украинские политики рассчитывают, что "всю жизнь нас будет кормить Европа. Но если политики не будут иметь поддержки внутри страны, не будут с ними считаться также за рубежом".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что украинские политики не пользуются поддержкой жителей страны, а в Европе ведут себя как нищие.

    "Внешняя политика не должна иметь для Украины решающее значение. К сожалению, наши политики рассчитывают, что всю жизнь нас будет кормить Европа. Но если политики не будут иметь поддержки внутри страны, не будут с ними считаться также за рубежом", — заявила Савченко в интервью польской газете Rzeczpospolita.

    В связи с этим она привела в пример президента России Владимира Путина. "Путин не является любимым в мире… Но имеет поддержку в России. С ним считается весь мир", — сказала украинский депутат.

    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Константин Гришин
    Савченко презентовала свою политсилу

    "Наши политики выглядят как нищие в Европе, и это очень унизительно для моего народа", — подчеркнула она.

    При этом Савченко вновь опровергла обвинения в том, что является "агентом Кремля", добавив, что опасается за свою жизнь. "У нас, к сожалению, очень много подлых политиков, и их высказывания также являются отвратительными. Это популисты, люди со сгнившей душой, продажные. Обвинения, что я агент Кремля, — чушь", — заявила она.

    "Система борется со мной всеми возможными методами. Речь идет не только о направленной против меня пропаганде, но не исключаю даже физического уничтожения", — сказала Савченко, подчеркнув, что у нее нет секретов перед своим народом. Она отметила, что предлагала пройти проверку на детекторе лжи. "Сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины) описали меня следующим образом: тип личности не подходит для вербовки", — заключила депутат.

    Напомним, бывший народный депутат Михаил Бродский раскритиковал Савченко за слово "жид" по отношению к евреям.

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