наверх
29.05.201708:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    "За это морду бил". Экс-нардеп обозвал Савченко за слова о евреях

    (обновлено: )57
    Надежда Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат, экс-председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский раскритиковал внефракционного нардепа Надежду Савченко за слово "жид" по отношению к евреям. 

    "Вот сволочь, я тебе скажу. У меня другого слова нет. Она вообще понимает, что она оскорбляет людей? Я в детстве за это морду бил. Ходил, на 15 человек шел и не останавливался никогда. Мама смотрит – не даст соврать", – заявил он на телеканале "112 Украина".

    Читайте также: Украина, Савченко и "еврейское иго"

    Ранее на просьбу прокомментировать ее высказывание о "еврейском иге" в Украине Савченко заявила, что "ничего не имеет против евреев", но не любит "жидов".

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
      Всеукраинская облава на налоговиков
      Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
      Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
      Вячеслав Кириленко. Архивное фото
      75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
      Саммит G7 в Сицилии
      Саммит G7 на Сицилии: итоги