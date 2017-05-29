"За это морду бил". Экс-нардеп обозвал Савченко за слова о евреях

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат, экс-председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский раскритиковал внефракционного нардепа Надежду Савченко за слово "жид" по отношению к евреям.

"Вот сволочь, я тебе скажу. У меня другого слова нет. Она вообще понимает, что она оскорбляет людей? Я в детстве за это морду бил. Ходил, на 15 человек шел и не останавливался никогда. Мама смотрит – не даст соврать", – заявил он на телеканале "112 Украина".

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Ранее на просьбу прокомментировать ее высказывание о "еврейском иге" в Украине Савченко заявила, что "ничего не имеет против евреев", но не любит "жидов".