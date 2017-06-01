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    Евросоюз запустил в Украине проект по борьбе с коррупцией

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    Как сообщил комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан, в рамках проекта европейские эксперты будут помогать развивать существующие антикоррупционные ведомства и комиссии Украины.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина. Евросоюз запустил в Украине проект, в рамках которого будет оказывать стране помощь в борьбе с коррупцией, заявил в четверг комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан.

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    "Сегодня мы официально открываем инициативу Евросоюза по борьбе с коррупцией в Украине. Это самая большая программа поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией на данный момент", — заявил Хан в ходе церемонии запуска проекта.

    По его словам, в рамках проекта европейские эксперты будут помогать развивать существующие в стране антикоррупционные ведомства и комиссии Украины. Хан заявил, что специалисты помогут украинским властям разработать законодательные изменения в сфере борьбы с коррупцией.

    Кроме того, в рамках программы планируется привлечение общественности к борьбе с коррупцией. Хан также сказал, что ЕС будет оказывать финансовую поддержку Украине в рамках антикоррупционной программы.

    Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что исход борьбы Украины с коррупцией зависит от того, останется ли страна на европейском пути развития.

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