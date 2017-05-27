Глава Представительства ЕС: Украина очень отстала по процессу евроинтеграции

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что координации между участниками процесса евроинтеграции Украины недостаточно, говорится в сообщении Правительственного портала.

Он считает отставание интеграционных процессов от графика очень значительным и подчеркивает, что выполнение Соглашения об ассоциации является краеугольным камнем в отношениях Украины и ЕС.

"Следующий этап наших отношений – не новое соглашение, как считают многие, а выполнение этого Соглашения", — подчеркнул Мингарелли на совещании заместителей министров по вопросам европейской интеграции при участии Представительства ЕС в Украине..

Между тем вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала министерства и ведомства активнее включаться в процесс приближения отечественного законодательства к праву ЕС, учитывая значительное отставание в этом процессе.

По ее словам, она поручила ускорить работу по обработке и передаче европейской стороне "дорожных карт" по предоставлению услуг в таких сферах, как финансовые услуги, публичные закупки, почтовые и курьерские услуги, а также в сфере связи, отметив, что только комплексный подход позволит разработать и принять качественные акты.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что сенат его страны поддержит Соглашение между Украиной и Европейским Союзом на следующей неделе, 30 мая.