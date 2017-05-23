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    Политика

    ​Луценко отчитается перед Радой в среду

    (обновлено: )38
    Именно 24 мая звучало от самого Луценко как ориентировочная дата для его отчета. При этом он намекнул, что во время отчета он планирует подать в парламент какие-то представления на депутатов.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Парламент пригласил генпрокурора Юрия Луценко отчитаться в Верховной Раде 24 мая. Такое решение поддержал 241 народный депутат.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
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    Нардепы назначили время выступления генпрокурора на 12:30.

    Отметим, что именно 24 мая звучало от самого Луценко как ориентировочная дата для его отчета. При этом он намекнул, что во время отчета он планирует подать в парламент какие-то представления на депутатов.

    Напомним, народный депутат фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой подал иск в отношении генерального прокурора Юрия Луценко. Ранее генпрокурор заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Лозового, Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.

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