​Луценко отчитается перед Радой в среду

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Парламент пригласил генпрокурора Юрия Луценко отчитаться в Верховной Раде 24 мая. Такое решение поддержал 241 народный депутат.

Нардепы назначили время выступления генпрокурора на 12:30.

Отметим, что именно 24 мая звучало от самого Луценко как ориентировочная дата для его отчета. При этом он намекнул, что во время отчета он планирует подать в парламент какие-то представления на депутатов.

Напомним, народный депутат фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой подал иск в отношении генерального прокурора Юрия Луценко. Ранее генпрокурор заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Лозового, Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.