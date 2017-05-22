Луценко объяснил, почему остановилось дело Иванющенко

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура не имеет возможности завершить расследование в отношении бывшего депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, так как по одному уголовному делу доказательства преступления находятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, а по другому – от показов отказался ключевой свидетель, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Он подозревался в хищении средств Киотского протокола, которые были выделены на ремонт различных социальных объектов. К сожалению, все до одного объекты фирмы, которая связана с Иванющенко, находятся на временно оккупированной территории. Ни следствие, ни экспертизы провести в Красном Луче, в Луганске, Стаханове просто невозможно. Этот кейс, к сожалению, мы не можем развивать", – цитирует "Укринформ" Луценко.

ГПУ, по словам Луценко, не может завершить следствие по уголовному делу в отношении вымогательства Иванющенко на рынке "7 километр" под Одессой, поскольку ключевой свидетель впоследствии отказался от своих показаний.

"Когда мы попытались подтвердить его показания в суде, он от них категорически отказался и на этом дело также остановилось", – сказал Луценко и добавил, что счета Иванющенко остаются замороженными, и ГПУ вместе с коллегами из Швейцарии имеет планы по расследованию других его преступлений.

"Вместе со швейцарскими коллегами мы планируем активизировать расследование, которое даст возможность конфисковать эти средства. В интересах следствия мы не можем рассказывать, в каких направлениях движемся, но это не одно дело", – резюмировал генпрокурор.

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012 — 2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола. Кроме этого соратника экс-президента подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, а также организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц. МВД Украины объявило Иванющенко в розыск по обвинению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. В конце февраля Верховный суд решил закрыть дело против Иванющенко.

Ранее сообщалось, что решение Европейского Союза о продлении санкций в отношении бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича обнародовано в Официальном журнале ЕС. Санкции продлены еще на один год в отношении 15 человек, в том числе экс-президента Януковича. Бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко исключили из списка, отмечается в обнародованном решении ЕС.