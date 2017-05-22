Кабмин ликвидировал Госсанэпидслужбу

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы путем ее присоединения к Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом сообщается в постановлении Кабмина №348, опубликованном на сайте правительства.

"Вместе с тем дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба", — отмечается в постановлении Кабмина.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.