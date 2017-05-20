Под Кабмином сотни человек требовали легализации марихуаны - СМИ

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. У здания Кабмина в центре Киева несколько сотен человек провели акцию. Об этом сообщает hromadske.tv в субботу.

Активисты выступают за легализацию хранения марихуаны для собственного употребления.

Сообщается, что около 200 человек требовали в субботу у Кабмина декриминализации первого пункта статьи 309 Уголовного кодекса Украины, чтобы разрешить в стране хранение марихуаны без цели ее сбыта (в указанной статье предусмотрен штраф, исправительные работы, арест или ограничение свободы за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Сообщается, что участники акции приносили плакаты с надписями "свобода, равенство, декриминализация", "трава лечит" и другие.

"Мы требуем сделать эту статью административной, чтобы полиция смогла, наконец, заниматься тяжкими преступлениями и не была связана мелкими правонарушениями", — сказал один из организаторов акции.

Также митингующие запустили в воздух зеленые шарики, которые символизируют тех, кто находится в тюрьме за хранение марихуаны, передает ТВ.

Ранее генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила легализовать проституцию, марихуану, игорный бизнес и торговлю оружием.