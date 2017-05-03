В Уругвае 560 жителей зарегистрировались на покупку марихуаны в аптеках

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Не менее 568 жителей Уругвая внесли себя в список на покупку марихуаны в аптеках страны в первый день регистрации, передает агентство Франс Пресс.

С июля марихуана будет продаваться в аптеках в рекреационных целях под контролем государства. Регистрация была открыта во вторник. Граждане Уругвая, а также иностранцы с видом на жительством имеют возможность внести себя в списки в одном из 65 почтовых отделений, уполномоченных для данной процедуры.

Жители Уругвая смогут купить марихуану в аптеках стоимостью 1,3 доллара за грамм. Лимит на покупку составляет десять граммов в неделю. По словам одного из первых записавшихся, цена в аптеках "в половину меньше цены на черном рынке, на котором это супердорого".

На данный момент в стране имеется 51 авторизованный правительством клуб марихуаны, в каждом из которых около 40 членов. Население Уругвая составляет 3,4 миллиона жителей.

В конце 2013 года Уругвай принял закон, согласно которому жители страны могут самостоятельно выращивать марихуану в ограниченных количествах, а также покупать ее в аптеках при предъявлении специальной карточки.

Напомним, в Мексике палата депутатов парламента одобрила использование марихуаны в медицинских целях.