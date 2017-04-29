наверх
29.04.201707:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Мексике конгресс одобрил использование марихуаны как лекарства

    (обновлено: )1
    В палате депутатов 301 человек проголосовал "за", двое воздержались и 88 голосов "против". Дебаты по теме марихуаны шли более года с момента, когда верховный суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей.
    Флаг Мексики
    Associated Press Marco Ugarte

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Мексике палата депутатов парламента одобрила использование марихуаны в медицинских целях.

    6 кг марихуаны обнаружили пограничники в поезде Николаев-Москва. Видео
    Видеоканал Державна прикордонна служба України на Youtube
    Пограничники нашли 6 кг марихуаны в поезде на границе с РФ

    "Мы получили 301 голос "за", двое воздержались и 88 голосов "против", — сказал представитель парламента после получения результатов голосования на заседании, видеозапись которого размещена на официальном канале Конгресса на YouTube.

    "Одобрен… проект декрета об изменениях и дополнениях в Закон о здравоохранении", — объявила депутат Конгресса решение по итогам голосования.

    Ранее сообщалось, что сенат Мексики одобрил во вторник большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях.

    Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховный суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что данное решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.

    Президент Энрике Пенья Ньето сначала заявлял о своем отрицательном отношении к возможной легализации марихуаны, однако затем высказался за возможность легализации марихуаны в медицинских целях. Он отдал распоряжение МВД через его подразделение, занимающееся правами человека, провести широкую специализированную дискуссию относительно возможности легализации каннабиса. К диалогу были привлечены социологи, медики, академики, а также специалисты по теме марихуаны.

    Напомним, парламент в Тунисе принял поправку о смягчении наказания за курение марихуаны. За эту инициативу проголосовало 133 депутата из 217.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?