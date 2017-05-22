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    Политика

    Порошенко проигнорировал саммит ОЧЭС

    (обновлено: )32804
    Глава государства Петр Порошенко был представлен в делегационных списках от своей страны, однако группу украинских представителей на саммите в Стамбуле возглавил вице-премьер Степан Кубив.
    Петр Порошенко
    Президент Украины

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко не приехал на юбилейный саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества.

    Ожидалось, что Порошенко примет участие в заседании глав государств и премьер-министров, которые входят в данное объединение. Порошенко был представлен в делегационных списках от своей страны, однако группу украинских представителей на саммите в Стамбуле возглавил вице-премьер Украины Степан Кубив.

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    В понедельник в Стамбуле открылся саммит по ЧФ. Россию на нем представляет премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

    Организация Черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.

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