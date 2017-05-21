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    В Стамбуле открылся юбилейный саммит ОЧЭС

    (обновлено: )27
    Как сообщил председатель президиума саммита ОЧЭС, вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш, на саммите будут обсуждаться вопросы реформирования организации.
    Отель Цириган Палас Кемпинский (Chiragan Palace Kempinski) в Стамбуле, где проходит саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В Стамбуле открылся юбилейный саммит Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в честь 25-летия организации.

    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube
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    В воскресенье состоится заседание глав МИД стран ОЧЭС, а в понедельник встретятся главы государств и правительств стран-участниц организации. Во время саммита президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр страны Бинали Йылдырым проведут ряд двухсторонних встреч. 

    С приветственным словом выступил председатель президиума саммита ОЧЭС, вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш.

    "В 1992 году мы создали свою площадку в очень сложное время, и многие не верили, что нам удастся создать форму сотрудничества для разных стран Черноморского региона. Но мы стали не просто крупнейшей международной организацией, но и примером того, как через общие интересы можно решать общие проблемы стран. Торговое и экономическое развитие, энергетика, образование, сельское хозяйство, развитие малого бизнеса — основные вопросы, над которыми работают члены ОЧЭС", — сказал Тюркеш.

    Он добавил, что на саммите будут обсуждаться и вопросы реформирования организации.

    "Даже такие крупнейшие организации, как ЕС, чувствуют необходимость обновления, мы тоже не можем отойти от этой тенденции, нам нужны реформы нашей организации, чтобы сделать ее более эффективной", — добавил турецкий политик.

    По словам генерального секретаря ОЧЭС Майкла Кристидеса, нынешняя встреча важна для разработки дорожной карты того, как организации будет развиваться в условиях меняющегося мира.

    "Вторым важным фактором является встреча министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС. Кроме того, сегодня мы откроем новое здание нашей организации в районе Сарыер Стамбула", — сказал он.

    Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.

    Ранее сообщалось, что в Таормине 26-27 мая пройдет саммит "Большой семерки", на котором будет председательствовать Италия.

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