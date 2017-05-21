Под крики "Позор" и "Брехло" Порошенко покинул мемориальный комплекс под Киевом

Президент прибыл к мемориальному комплексу в Быковне под Киевом, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий, который отмечается в стране ежегодно 21 мая. Он также выступил с речью, в ходе которой заявил, что "каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов".

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Но когда Порошенко уже собирался уходить, его окружили несколько десятков человек, которые начали задавать ему вопросы. Граждане спросили главу державы, почему "в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент". Они также потребовали от него "придержать судей, чтобы те не воровали". Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и покинул заповедник вместе с супругой.

При этом люди кричали ему вслед "Позор!", "Брехло!" и "В отставку!"