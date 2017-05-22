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    Политика

    МИД договаривается об отмене виз с Гибралтаром

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    Великобритания не влияет на визовую и миграционную политику, которая осуществляется Гибралтаром самостоятельно. МИД поднял перед гибралтарской стороной ходатайство об отмене визового режима поездок граждан Украины в Гибралтар.
    Вид на пляж Сэнди Бэй (Sandy Bay) со скалы Гибралтар.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Украина ведет переговоры об отмене визового режима с Гибралтаром, сообщили в департаменте консульской службы министерства иностранных дел Украины.

    "Великобритания не влияет на визовую и миграционную политику, которая осуществляется Гибралтаром самостоятельно. МИД поднял перед гибралтарской стороной ходатайство об отмене визового режима поездок граждан Украины в Гибралтар, учитывая соответствующее решение ЕС", — цитирует сообщение дипведомства интернет-издание "Европейская правда".

    Как отметили в департаменте, сейчас инициатива Украины "прорабатывается", сроки и результаты переговоров предсказать невозможно.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
    У граждан еще нет понимания, как работает безвиз с ЕС - эксперт

    Между тем, переговоры с властями самопровозглашенной республики Косово Киев инициировать не намерен.

    Ранее в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Киев рассчитывает, что документ вступит в силу в ночь на 11 июня.

    Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

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    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

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