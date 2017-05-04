Защита Януковича заявила о "колоссальном давлении" властей на суд

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила о "колоссальном давлении" властей страны на суд с целью вынесения обвинительного приговора против их подзащитного по делу о госизмене.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

"Я отмечаю, что суд находится под колоссальным давлением со стороны власти… максимально идет пиар-атака на общество, пиар-атака на суд с целью сформировать мнение о необходимости вынесения исключительно негативного для защиты приговора", — сказал в четверг адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Он отметил, что на сегодняшний день у защиты, кроме фактов вмешательства со стороны Генпрокуратуры в деятельность суда, других оснований не доверять суду нет.

"Заявления генерального прокурора или его заместителя, которые прямо устанавливают суду срок рассмотрения дела и вынесения приговора – это прямое грубое вмешательство в деятельность судебной системы", — отметил Сердюк.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.