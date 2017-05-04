Хроника 3 мая: Интерпол отказался от поисков Януковича, смена кадров в СБУ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 3 мая, Пенсионный фонд назвал число пенсионеров, которым увеличили пенсии, Кабмин ввел платную аттестацию по украинскому для будущих чиновников, а звание "Герой Украины" разрешили присваивать иностранцам. Помимо этого в Киев уже прибыли делегации из 36 стран-участниц Евровидения. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Пенсионный фонд назвал число пенсионеров, которым увеличили пенсии

Начиная с мая, осуществлен перерасчет пенсий, которые увеличены для 8,2 млн пенсионеров, сообщил Пенсионный фонд Украины. Отмечается, что увеличены минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж, минимальные пенсионные выплаты, государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны. Также повышены пенсии ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной, надбавка донорам.

Украинцы лишатся субсидий из-за долгов по ЖКХ

Кабинет министров установил, что с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя. Если в течение двух месяцев с даты информирования абонент документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии. В противном случае — с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.

Читайте также: В соцсетях обсудили мифический рост доходов по-Гройсману

Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в Киеве и шести областях

Президент Петр Порошенко сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины в ряде регионов, в том числе в Киеве. Другим указом президент назначил на эти посты новых руководителей, ряд уволенных перевел на работу в другие регионы. В частности, Александра Довженко перевел работать начальником управления СБУ в Одесской области, Владимира Пахнюка — на пост начальника управления СБУ в Винницкой области.

Звание "Герой Украины" разрешили присваивать иностранцам

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины". Соответствующим Законом устанавливается, что звание "Герой Украины" как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства.

Госавиаслужба намерена ввести регистрацию беспилотников

Государственная авиационная служба Украины предлагает ввести регистрацию беспилотных воздушных судов, которые весят более 250 граммов. По взлетной массе предлагается ввести четыре класса: нулевой – до 250 граммов, первый – от 250 граммов до 20 килограммов, второй – от 20 килограммов до 150 килограммов и третий – более 150 граммов. Документ предусматривает обязательную регистрацию судов, начиная с первого класса, она будет доступна онлайн.

Украина обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича

Украина намерена обжаловать решение Интерпола о прекращении розыска Януковича, сообщает генпрокуратура со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Сергея Горбатюка. Помимо этого Интерпол в среду официально отказал РФ в "абсурдном обвинении" и запросе на международный розыск экс-премьера Арсения Яценюка, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Помимо этого Интерпол не стал объявлять в розыск Онищенко и снял с розыска Ставицкого, а также Андрея Клюева.

В Украину прибыли делегации из 36 стран-участниц Евровидения

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил в среду, что делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев. Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Также накануне стали известны имена членов украинского жюри, которые будут оценивать выступления на Евровидении-2017.

Кабмин ввел платную аттестацию по украинскому для будущих чиновников

Правительство ввело платную аттестацию на знание украинского языка для претендентов на государственную службу. Согласно документу, для проведения аттестаций при вузах создаются комиссии из четырех человек с высшим образованием по специальности "филология". Аттестация состоит из письменной части длительностью 60 минут и устной — до 45 минут. Письменная часть включает в себя тест и пересказ текста, устная – деловой разговор по заданному сценарию.

В Украине отменили прокат еще одного российского сериала

Государственное агентство Украины по вопросам кино отказалось выдавать прокатное удостоверение на показ сериала "Танкист" из-за его российского производства, сообщил глава Госкино Филипп Ильенко. "Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла", — написал Ильенко. По данным СМИ, хоть сериал и является российско-белорусским, снимали его именно в Беларуси.

Читайте также: Марунич: реформы вызывают одно желание — выезжать из Украины

Взрыв возле посольства США в Кабуле

Мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. В результате взрыва погибли по меньшей мере восемь человек.

Тереза Мэй попросила королеву о роспуске британского парламента

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду согласно церемониальному протоколу попросила королеву Елизавету II о роспуске парламента в преддверии всеобщих выборов. Мэй ранее обещала, что выборов до 2020 года в Великобритании не будет, но затем предложила провести досрочное голосование 8 июня. Смену политической позиции премьер объяснила потребностью в единении британского общества в свете предстоящих переговоров по выходу страны из Европейского союза.

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).