В четверг суд начнет рассмотрение дела о госизмене Януковича

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в четверг начнет предварительное заседание по делу бывшего президента Виктора Януковича, которого следствие обвиняет в госизмене.

Против Януковича в Украине возбуждено несколько уголовных дел, в частности, о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о гибели людей в центре Киева в 2014 году, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".

Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Расследование этого дела было проведено заочно, поскольку Янукович скрывается от следствия в РФ. Защита экс-президента отрицает, что Янукович скрывается, и заявляет, что он готов участвовать в рассмотрении дела, но по видеосвязи из России.

На предварительном заседании в четверг суд должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о начале заочного судебного рассмотрения дела по тем же причинам. Кроме того, суд решит, можно ли назначить дело к рассмотрению по существу, или же его следует вернуть прокуратуре на доработку или закрыть вообще.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что это дело будет включать в себя ряд эпизодов, в частности "об узурпации власти, о доведении до недееспособности вооруженных сил страны, развале Службы безопасности Украины, уничтожении информационной безопасности страны, нанесении большого ущерба экономической безопасности страны и переходе на сторону врага, что привело к потере территориальной целостности и суверенитета Украины".

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что экс-президент и его защитники подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе в Украине.

Луценко ранее заявил, что суд по делу Януковича о госизмене не будет политизированным. Он пообещал соблюдение всех прав экс-президента на судебном процессе, и заявил, что суд не будет "процессом мести". Луценко считает, что будущее судебное решение будет важным "не только с точки зрения высшей справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится встать на путь государственной измены".

Помимо этого, следствие подозревает Януковича в "организации преступной группировки и организации массовых убийств" в ходе беспорядков в центре Киева в феврале 2014 года. По версии следствия, Янукович в сговоре с высшим руководством страны, в том числе с главами силовых ведомств, организовал нападение на участников массовых акций в центре столицы.

Кроме Януковича, в этом уголовном деле следствие подозревает более 250 человек, в том числе экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева и его заместителя Владимира Сивковича, экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко, экс-главу Киевской городской администрации Александра Попова и бывшее руководство столичной полиции. Большинство из подозреваемых, в том числе бывшие чиновники высокого ранга, в настоящий момент находятся за пределами Украины.

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Также бывшего украинского лидера подозревают в организации и незаконном отчуждении лесных угодий "Сухолучье" в Киевской области площадью 17,48 гектаров.

Отдельное уголовное дело заведено из-за "завладения государственным имуществом" — зданиями и сооружениями резиденции "Межигорье". Парламент ранее проголосовал за возвращение земли, на которой расположена резиденция, в государственную собственность. Янукович заявил, что дом в "Межигорье" купил на задекларированные 3,2 миллиона долларов. Позднее Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иски прокуратуры и вернул в госсобственность резиденцию экс-президента.

Еще одно дело против Януковича — о "незаконном распоряжении государственными средствами" в так называемом деле "Укртелекома". Экс-президенту инкриминируется, что он обязал Кабинет министров выделить средства на создание выделенной специальной телекоммуникационной линии связи для органов государственной власти. Создание и финансирование этой линии по договору о приватизации украинской телекоммуникационной компании "Укртелеком" было возложено на юридическое лицо, которое приватизировало эту компанию. Это юридическое лицо было обязано создать линию, но в итоге работы были возложены на государство.