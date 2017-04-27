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    Политика

    Генпрокуратура обнародовала состав нового Совета прокуроров

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    Юрий Луценко заявил перед голосованием, что избираются "ключевые органы, которые будут защищать, а также наказывать систему прокуратуры". В ходе заседания были избраны 11 членов Совета прокуроров и 5 членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
    Избрание нового Совета прокуроров, 26 апреля 2017 года
    ГПУ

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Одиннадцать членов Совета прокуроров Украины и пять членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров избраны в среду Всеукраинской конференцией прокуроров, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). 

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    Членами Совета прокуроров стали Р. Кравченко и А. Фоменко (оба — от ГПУ), И. Гойденко, С. Елисеев, Т. Коваленко, Н. Мисюра (все — от региональных прокуратур), Н. Лещик, О. Нестерова, В. Пронозюк, О. Санин, А. Сосонский (все — от местных прокуратур).

    ГПУ
    Избрание нового Совета прокуроров, 26 апреля 2017 года

    При этом членами Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров стали В. Грушковский, С. Костенко, С. Нечепоренко, С. Сергийчук, В. Юсип.

    "Вы сегодня будете выбирать ключевые органы, которые будут защищать, а также наказывать систему прокуратуры, подойдите ответственно к избранию каждого члена", — заявил перед процедурой голосования генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Ранее Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрия Суса.

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