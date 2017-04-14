Нардепы от БПП чаще всего "навещают" генпрокурора Луценко - СМИ

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Представители правящей партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" чаще остальных посещают офис Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Об этом говорится в журналистском расследовании (см. здесь) программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

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Интересно, что большинство нардепов не могут объяснить причину своих визитов в правоохранительный орган.

Так, по данным СМИ, глава парламентского комитета по вопросам ветеранов Александр Третьяков чаще всего приезжает в ГПУ. При этом депутат опроверг посещение ГПУ, заявив, что у журналиста "больная фантазия". В то же время сам генеральный прокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам объяснил частые визиты Третьякова тем, что они дружат.

"Иногда мне хочется просто поматюкаться с кем-то, спустить пар. По-дружески сесть, поговорить о жизни. У меня с Третьяковым дружеские отношения", — сказал Луценко.

Приезжает в ГПУ также народный депутат Александр Грановский, заезжая на закрытую служебную территорию.

Депутат сообщил, что встречается с руководством Генеральной прокуратуры по следующим причинам: "Единственная цель моих встреч с руководством ГПУ — взаимодействие, помощь, своевременная реакция на те или иные обстоятельства".

Близкий соратник Грановского, депутат и друг президента Игорь Кононенко также посещает ГПУ. Он отказался объяснить причину своих вечерних визитов. Луценко, в свою очередь, на вопрос журналистов ответил, что Кононенко приезжает консультироваться "по вопросам фракции".

Радіо Свобода Вечерний визит нардепа от БПП Игоря Кононенко в ГПУ

Депутат от "БПП" Руслан Сольвар, несмотря на озвученную журналистами дату визита, отрицает посещение ГПУ. "Абсолютно не понимаю, о чем вы говорите. Вы ошиблись", — ответил он.

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Депутат Богдан Дубневич сообщил, что приезжал в ГПУ по личным вопросам. Луценко прокомментировал визит Дубневича следующим образом: "Насколько я знаю, он дает показания в прокуратуре. Со мной обсуждал проблему "Укрзализныци", обсуждал проблему правления железной дороги. Честно, не помню".

Напомним, на прошлой неделе парламентскую фракцию БПП возглавил Артур Герасимов, который ранее был представителем президента в Верховной Раде. Его место заняла супруга генпрокурора Ирина Луценко.