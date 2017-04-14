Луценко уволил скандального следователя ГПУ Суса - СМИ

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрия Суса, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным источника, Суса уволили 13 апреля.

Сам Сус в комментарии изданию сообщил, что узнал о своем увольнении от журналистов и готов будет отвечать на вопросы во вторник, 18 апреля. "Давайте все вопросы во вторник", — сказал он.

Прокомментировал информацию об увольнении Суса и нардеп от БПП Сергей Лещенко. "Увольнение Суса важно — это сигнал всей коррумпированной вертикали Порошенко: работайте на меня, но когда вам будет плохо, за вас будет некому заступиться", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко за ложь в декларации и анкете объявил выговор Сусу. Следователь "забыл" указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.

В августе 2016 произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), осуществлявших наружное наблюдение за Сусом. В ГПУ тогда заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что действовали на основании соответствующего решение суда.

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Напомним, 30 ноября 2016 Дмитрий Сус был назначен старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств Департамента по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. Это управление возглавляет Юрий Грищенко.