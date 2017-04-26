наверх
26.04.201717:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Компания "Тедис" уплатила крупнейший штраф в истории АМКУ - Луценко

    (обновлено: )361
    На фоне санкционированных судом обысков у руководства компании "Тедис Украина" крупнейший в стране табачный дистрибьютор уплатил штраф в размере 300 миллионов гривен, сообщил глава ГПУ.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Табачная компания "Тедис Украина", которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу, уплатила 300 миллионов гривен штрафа в госбюджет, проводятся обыски у руководителей компании, сообщил в среду генпрокурор Украины Юрий Луценко.

    Обыски по делу табачной компании Тедис Украина
    Арсен Аваков в Facebook
    Дело – табак. Обыски в "Тедис Украина"

    Ранее Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина". По его словам, среди владельцев компании есть гражданин РФ Игорь Кесаев, в отношении которого решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

    "Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей компании "Тедис". Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории антимонопольного комитета, 300 миллионов гривен перечислены в госбюджет Украины. Также ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании "Тедис" — граждан РФ", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Кравец о пиаре Луценко и ГПУ вокруг компании "Тедис"

    В начале апреля замглавы Антимонопольного комитета Украины Нина Сидоренко сообщила, что среди владельцев крупнейшего табачного дистрибьютора в стране компании "Тедис Украина" нет граждан России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Петр Порошенко. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?