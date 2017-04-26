Компания "Тедис" уплатила крупнейший штраф в истории АМКУ - Луценко

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Табачная компания "Тедис Украина", которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу, уплатила 300 миллионов гривен штрафа в госбюджет, проводятся обыски у руководителей компании, сообщил в среду генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина". По его словам, среди владельцев компании есть гражданин РФ Игорь Кесаев, в отношении которого решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

"Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей компании "Тедис". Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории антимонопольного комитета, 300 миллионов гривен перечислены в госбюджет Украины. Также ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании "Тедис" — граждан РФ", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

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В начале апреля замглавы Антимонопольного комитета Украины Нина Сидоренко сообщила, что среди владельцев крупнейшего табачного дистрибьютора в стране компании "Тедис Украина" нет граждан России.