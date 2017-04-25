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    Артеменко попросил НАБУ открыть уголовное дело против Луценко

    (обновлено: )21
    Андрей Артеменко
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Андрей Артеменко заявил, что передал главе Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику заявление начать досудебное расследование о совершении преступлений генеральным прокурором Юрием Луценко. 

    В нем говорится, что обращение Луценко в адрес главы МВД Арсена Авакова с предложением инициировать процедуру лишения Артеменко гражданства Украины имеет признаки преступления, предусмотренные статьей 365 УК Украины.

    "Эти действия явно и очевидно выходят за пределы его полномочий, как генпрокурора. Поэтому в своем заявлении я попросил НАБУ внести в единый реестр досудебный расследований информацию и начать досудебное расследование криминального правонарушения, совершенное генпрокурором Украины и направленное на незаконное лишение меня гражданства моей страны. Украинское законодательство не предусматривает принудительного лишения гражданства, и никто меня не может лишить гражданства", — сообщил "Стране" Артеменко, назвав заявление Луценко политическим.

    Ранее спикер генпрокурора Лариса Сарган заявила, что в ходе расследования уголовного производства по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УКУ (государственная измена), было собрало достаточно документов, которые указывают на то, что Артеменко получил гражданство Канады, и имеет паспорт гражданина Канады.

    Сам Артеменко заявил, что аннулировал канадский паспорт еще в момент регистрации кандидатом в депутаты в 2014 году.

    Страна
    Заявление депутата Андрея Артеменко в НАБУ на Юрия Луценко
    Страна
    Заявление депутата Андрея Артеменко в НАБУ на Юрия Луценко

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