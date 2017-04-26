Гройсман пообещал украинцам дороги, "которыми можно будет гордиться"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам через десять лет построить дороги, которыми "они будут гордиться".

"Понятно, 2014-2016 годы, кризисные годы (для Украины Ред.), но что, не видели (украинские власти — Ред.) 10 лет назад, что дороги разрушаются? В 2006-2012 годах, когда был экономический подъем в стране. Сейчас мы не только латаем дороги, а закладываем уже серьезную программу, чтобы с 2018 года мы смогли системно начинать восстановление украинских дорог. Вы увидите через пять лет, дороги будут другими, будут нормальные дороги. А еще плюс пять лет мы будем гордиться украинскими дорогами", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

Ранее Гройсман заявил, что в 2017 году Кабмин планирует привлечь на ремонт и строительство дорог около 35 миллиардов гривен (около 1,3 миллиарда долларов). Это позволит отремонтировать около 2,2 тысячи километров. По данным государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), на сегодняшний день 97% дорог страны находятся в плохом состоянии.