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    Гройсман прокатился в харьковском метро

    (обновлено: )19201
    Как сообщил глава Кабинета министров Владимир Грйосман, в ходе поездки он сравнил киевское и харьковское метро, однако о том, какая подземка лучше, он не сообщил.
    Владимир Гройсман в метро Харькова
    Facebook Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава Кабинета министров Владимир Гройсман в понедельник проехался в метро Харькова.

    "Сравнил киевское и харьковское метро", — написал Гройсман на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото из подземки.

    "В ходе ревизии подземки Гройсман радо делал селфи с жителями. Познакомился с офтальмологом. Гройсман смущенно оплатил проезд в метро билетом, а также слушал рекомендации о правилах перехода на смещенных станциях", — пишет strana.ua, уточняя, что поездка премьера спровоцировала давку в метро.

    Ранее сообщалось, что Гройсман приведет в правительство 1000 молодых кадров.

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