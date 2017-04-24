Гройсман прокатился в харьковском метро

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава Кабинета министров Владимир Гройсман в понедельник проехался в метро Харькова.

"Сравнил киевское и харьковское метро", — написал Гройсман на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото из подземки.

Порівняв київське і харківське метро pic.twitter.com/M2HFuWnnGz — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 апреля 2017 г.

"В ходе ревизии подземки Гройсман радо делал селфи с жителями. Познакомился с офтальмологом. Гройсман смущенно оплатил проезд в метро билетом, а также слушал рекомендации о правилах перехода на смещенных станциях", — пишет strana.ua, уточняя, что поездка премьера спровоцировала давку в метро.

Харківське метро сьогодні — швидко та зручно pic.twitter.com/Pj8HZaltHh — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 апреля 2017 г.

Ранее сообщалось, что Гройсман приведет в правительство 1000 молодых кадров.