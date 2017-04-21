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    Климкин едет в Грузию согласовывать визиты Порошенко и Гройсмана

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    В рамках визита Павел Климкин проведет встречи с президентом, премьер-министром, спикером парламента, главой МИД Грузии и госминистром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Грузию в пятницу с двухдневным официальным визитом, сообщает грузинский МИД.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
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    Министр должен был посетить Грузию еще в середине марта, однако его визит был отменен из-за состояния здоровья.

    Климкин и его грузинский коллега Михаил Джанелидзе обсудят вопросы, связанные с организацией визитов президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана в Грузию. После встречи глав МИД двух стран в Тбилиси состоится церемония подписания совместной декларации сотрудничества.

    "В рамках визита глава МИД Украины проведет встречи с президентом, премьер-министром, спикером парламента, главой МИД Грузии и госминистром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Также запланирована встреча министра с католикос-патриархом всея Грузии Илией Вторым", — сообщает грузинский МИД.

    По данным ведомства, Климкин также посетит села у границы с Цхинвальским регионом и возложит цветы к мемориалу погибших в войне героев.

    В конце 2016 года президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьером Грузии Георгием Квирикашвили договорился о проведении весной заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и активизации политического диалога.

    В марте в Киеве находилась делегация минобороны Грузии

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