Гримасы популизма. Реакция соцмедиа на поездку Гройсмана в метро Харькова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Иногда даже заурядная поездка в метро может превратится в незаурядное событие. Главное — кто будет пассажиром! В понедельник, 24 апреля, в метро Харькова прокатился сам глава Кабмина Владимир Гройсман. "Сравнил киевское и харьковское метро", — написал Гройсман на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото из подземки. В СМИ пишут, что свой проезд в метро премьер оплатил сам.

В украинском сегменте соцсетей поездка Гройсмана в метро стала поводом для многих комментариев: "Пожалуй, наши политики и их пиарщики еще не скоро поймут, что поездка премьера в метро может позитивно сказаться на его рейтинге только если не выглядит как экскурсия". "каждый приезд этих министров, останавливает город на пол дня! Им пиар, а нам головная боль! Не пройти не проехать, все перекрыто!" "Гройсман пишет, что сравнил харьковское и киевское метро. Внимание, вопрос: кто его видел в метрополитене в Киеве???" - Задают в сетях и такие вопросы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook