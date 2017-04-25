Названы дата и место встречи Порошенко и Лукашенко

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко 26 апреля примут участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, а также проведут переговоры, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Александр Лукашенко 26 апреля примет участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Глава государства совместно с президентом Украины Петром Порошенко посетит атомную станцию и расположенные рядом с ней объекты", — говорится в сообщении.

Пресс-служба украинского президента также подтвердила эту информацию.

"Двадцать шестого апреля президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС. Президенты двух стран также проведут переговоры на территории Белоруссии", — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, во время участия в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС, "основное внимание будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран". Планируется, что "президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии".

"В этот же день Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Белоруссии. Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", — сообщила пресс-служба.