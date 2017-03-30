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    МИД анонсирует встречу Порошенко и Лукашенко в апреле

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    Сообщается, что место проведения встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко пока не определено.
    Александр Лукашенко и Петр Порошенко на переговорах в Минске
    RIA News Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко запланирована на апрель текущего года, сообщил МИД Украины в четверг.

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    Информация о встрече лидеров двух стран была озвучена при вручении первому заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко назначенным в феврале текущего года Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Игорем Кизимом копий верительных грамот.

    "Во время разговора обсуждались вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях, в частности, акцентировалось внимание на важности подготовки запланированной на апрель встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", — говорится в сообщении МИДа.

    Там также отмечается, что новый посол обсудил с первым замминистра вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и роста торгового оборота между Беларусью и Украиной.

    Пока не известно, где — в Киеве или Минске — состоится встреча глав государств.

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    В последний раз Порошенко и Лукашенко общались 24 марта по телефону: тогда президенты обсудили взаимодействие на международных площадках и проблему мирного урегулирования на юго-востоке Украины.

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