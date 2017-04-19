Луценко: в БПП недовольны темпами реформ правительства Гройсмана

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Во фракции "Блока Петра Порошенко" есть недовольство темпами реформ, проводимых правительством Владимира Гройсмана, заявила представитель президента в ВР, нардеп Ирина Луценко.

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"На сегодняшний день происходит отчет каждого министра в профильных комитетах Верховной Рады. По итогам работы отчета каждого министерства в этих комитетах будет проведен общий анализ работы каждого министерства. И только после этого будет приниматься решение коалиции, в том числе и фракцией БПП, соответствуют или не соответствуют министры… Личных претензий нет… Мы бы хотели, конечно, чтобы эти реформы двигались быстрее. Очень много нужных законов проголосовано в парламенте. Поэтому у нас вопросы к правительству Гройсмана будут следующие: "Достаточны ли темпы?", "Почему не быстрее?", "Что мешает?", "Каких подзаконных актов не хватает?", "Как внедряются реформы через те законы, которые мы проголосовали?". Мы бы хотели, наверное, больше услышать от господина Гройсмана ответы, как быстро будут двигаться реформы, что для того требуется от депутатов. Мы бы хотели больше видеть такой диалог. Поэтому есть недовольство, видимо, темпом. Мы говорим лишь о темпе реформ", — сказала Луценко в эфире "112 Украина".

Луценко добавила, что скорой реализации реформ хочется как представителям парламентской коалиции, так и обществу.

"Всему обществу хочется быстрее. Нам, представителям коалиции, также хочется в заключение своего соответствующего срока пребывания в парламенте отчитаться перед своими избирателями, что мы максимально сделали то, что обещали. Максимально", — сказала нардеп.

Гройсман уже год возглавляет Кабмин Украины. В пятницу у правительства истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко является одним из основных критиков Гройсмана на посту премьера, она ранее уже пыталась инициировать его отставку. Он, в свою очередь, обвиняет ее в популизме.