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    Видимость бурной деятельности: Гройсман не хочет уйти в утиль - Комарова

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (44)

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    Состояние реформирования в Украине таково, что государство все еще находится в начале большого пути изменений и преобразований. Об этом в эфире "ГС" заявила политический консультант Юлия Комарова.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В пятницу, 14 апреля, истек иммунитет действующего правительства во главе с Владимиром Гройсманом. Однако отчета Кабмина за год работы пока не было.

    REUTERS Gleb Garanich
    Тотальный "оголтелый популизм" оголтелого Гройсмана

    На вопрос, уверен ли премьер в своей неприкосновенности на ближайшее будущее и готов ли работать дальше, в эфире радиостанции Голос Столицы ответила политический консультант Юлия Комарова.

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    "Безусловно. Мы видим большой оптимизм и прирост надежды, который декларирует действующий премьер. Несмотря на то, что его правительству — уже год, реалии в Украине состояния реформирования нашего государства такие, что мы все еще находимся в начале большого пути изменений и преобразований. И, безусловно, Владимир Гройсман не хочет быть списанным в утиль истории как очередной премьер, который много обещал и не успел реализовать начатое", — считает Комарова.

    При этом она отметила, что единственное, чего не хватает правительству, это безоговорочной поддержки парламента.

    Ранее сообщалось, в ВР подан проект постановления о признании неудовлетворительной работу Кабмина. 

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