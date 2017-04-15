Гройсман оказался неплохим политическим тактиком - Карасев

Главное достижение правительства во главе с Владимиром Гройсманом заключается в том, что оно остается и что премьер-министр остается в своем кресле, заявил политолог и политтехнолог Вадим Карасев.

Политолог отметил, что первый год работы правительства прошел без больших потерь, вопреки прогнозам, которые в начале работы нынешнего парламента "были не очень утешительны".

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"Это говорит о том, что он (Владимир Гройсман — Ред.) ловко маневрировал между различными группам влияния, не имея своей фракции, большой депутатской группы, поддержки политиков", — сказал Карасев в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, Гройсман "оказался неплохим политическим тактиком".

Что касается экономических оценок деятельности, то, по словам Карасева, несмотря на все достижения, их результаты пока не ощущаются.

"А если говорить об экономических итогах годовой деятельности правительства… Можно говорить о цифрах, минимальной зарплате, еще каких-то там статистических достижениях, но пока эти статистические результаты не ощущаются в карманах людей, настроениях людей экономических, потребительских и прочих", — подытожил он.

На днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции подвел итоги годовой работы своего правительства. Среди своих экономических достижений 2016 года премьер Владимир Гройсман назвал довольно успешную реализацию последовательной политики, которая вылилась в экономический рост, начавшийся в Украине в прошлом году после спада в 2014-ом.