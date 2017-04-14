Медведчук: за год Украина превратилась в марионетку Запада

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. За год Украина окончательно превратилась в марионетку Запада, заявил лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, критикуя работу премьера Владимира Гройсмана.

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"Страна подводит печальные итоги первого года "управления государством" по Гройсману. Для Украины и украинцев этот год стал еще одним годом утраченных возможностей. Страна не только не достигла ни одной из тех экономических, политических, социальных, геополитических перспектив, о которых столько говорили еврореформаторы, она окончательно превратилась в марионетку Запада", — написал Медведчук в своей колонке, размещенной на сайте движения в пятницу.

По его словам, несмотря на громкие заявления чиновников, экономика Украины так и не восстановилась после глубокого спада. По данным Госстата, промышленное производство в феврале 2017 года сократилось на 4,6% по сравнению с февралем 2016.

Медведчук считает, что поражения и провалы Кабмина Гройсмана очевидны во всех сферах. В частности, по его словам, Киев подписал меморандум с МВФ, предусматривающий распродажу крупных и средних госпредприятий. Кроме этого правительство пошло на уступки МВФ и обязалось открыть рынок земли, "тем самым окончательно и бесповоротно сдав интересы украинского народа".

"Обещания, касающиеся социальной сферы, тоже не выполнены. Уровень жизни граждан остается катастрофически низким. И прежде всего — из-за стремительного роста тарифов на газ и коммунальные услуги (это стало одним из первых решений нового правительства, продемонстрировавшего, что интересы кредиторов для него превыше интересов народа)", — добавил Медведчук.

Напомним, Гройсман уже год возглавляет Кабмин Украины. В пятницу у правительства истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку. Вместе с тем, на данный момент вероятность такого развития событий крайне низка, так как коалиция в Верховной Раде в целом довольна работой правительства и достаточного количества голосов для этого решение нет.