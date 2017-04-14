Тотальный "оголтелый популизм" оголтелого Гройсмана

Виктор Скаршевский, экономический аналитик

На пресс-конференции 11 апреля, посвященной году деятельности правительства, Владимир Гройсман рассказывал про маленьких "диточок", смертность, продолжительность жизни, инвалидность, особенные потребности. Об "оголтелом популизме" его предшественников и сегодняшних оппонентов. О том, что "ни одной капли российского газа не покупаем". О начале "капитального ремонта страны". О том, что необходимо "посмотреть в прошлое, чтобы посмотреть на ошибки". Половину своего выступления рассказывал о том, что было бы, если бы.

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Отчитываясь за 2016 год, Владимир Гройсман призвал даже вспомнить Оранжевую революцию.

Также не преминул развешать ярлыки всем своим предшественникам и выступить в роли врача, ставящего диагнозы:

— "до 2014 года был популизм и непрофессионализм, Украина была экономически отсталой, коррупционно уязвимой". Спрашивается, а после 2014-го – реализм, профессионализм, экономически развита и коррупционно неуязвима?

— "2010-2013 годы – были больными. И до этого были некоторые персонажи, которые также больны". Сейчас получается, уже все здоровы?

"Если бы мы начали реформы в 2007 году, чтобы мы получили сегодня". Интересный подход к отчету деятельности за 2016 год. Почему выбран 2007 год, а не 2005, или 1991, или, наконец, 2013?

В целом премьер говорил о далеком прошлом и далеком будущем. Чего не было сделано и что должно быть сделано. А о том, что сделано, – практически ни слова.

Чем отличилось правительство Гройсмана

В первый месяц своей деятельности, с опережением графика и требований МВФ, Кабмин Гройсмана в мае 2016 год повысил цену на газ для населения и на газ для производства тепла для населения в 2,3 раза. Это повлекло за собой двукратное повышение цен на тепловую энергию. В результате 43% — почти половина украинских семей не в состоянии самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги и получают субсидии.

Для закрепления "успехов" в марте 2017 года правительство и вовсе привязало тарифы для населения к импортной цене на газ и девальвации. Раз в полгода тариф будет пересматриваться, если цена на импортный газ увеличится более чем на 10% — либо из-за увеличения цены в долларах, либо из-за девальвации гривны, которая в Украине случается с завидной регулярностью.

Провал приватизации

Не приватизировано ни одного крупного объекта.

В 2016 году в бюджет при плане в 17 млрд грн поступило 189 млн грн,или 1,1% от годового плана. В 2017 году данная тенденция продолжается — за 2 месяца нынешнего года в бюджет от приватизации поступило 12 млн грн, или 0,07% (!) от годового плана.

Более того, по информации Министерства экономического развития и торговли, доля госпредприятий в украинской экономике не уменьшилась, а увеличилась – с 9,8% в 2013 до 11,3% в 2015 году. В 2016 году доля госпредприятий будет еще выше, потому что в конце 2016 года произошла национализация "Приватбанка".

Происходит не приватизация госпредприятий, а огосударствление украинской экономики.

Судя по высказываниям премьера, он вообще не понимает, что частные предприятия могут работать как с прибылью, так и с убытком. Он думает, что после приватизации все бывшие госпредприятия сразу станут прибыльными.

Так, он заявил, цитата: "Все частные предприятия – прибыльны. Какие-то больше, какие-то меньше". Кто ему такое сказал? Куда смотрят его советники и спичрайтеры?

Например, за 9 месяцев 2016 года (самые последние данные Госстата) процент прибыльных предприятий в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (82%) выше, чем у частных предприятий оптовой и розничной торговли (73%). Предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, вообще показали убыток. А в этой сфере превалируют предприятия с частной собственностью.

Провал в пенсионной реформе, точнее – ее полное отсутствие

Премьер заявил, что решил "приоткрыть" информацию о пенсионной реформе. Через год после своего премьерства соизволил "приоткрыть" информацию:

— к 2024 году сделать Пенсионный фонд бездефицитным

— поднять пенсии с 1 октября 2017 года

— отменить налогообложение пенсий работающим пенсионерам

— не поднимать пенсионный возраст.

Спрашивается, и где здесь реформа?

Ни слова о втором накопительном уровне пенсионной системы. Видимо, МВФ не разрешает, потому что в Меморандуме с МВФ об этом также ни слова.

Что касается повышения пенсий.

По словам премьера, 9-ти из 12 млн пенсионеров осовременят пенсии.

Это более 40 млрд грн дополнительных расходов в год. Кстати, премьер данной суммы не назвал.

Дефицит ПФ на 2017 год – 142 млрд грн. Плюс 40 млрд грн – дефицит составит 182 млрд грн.

Гройсман даже назвал источник средств на повышение пенсий, цитата: "За счет самой реформы. Никаких других источников нет". И добавил: "Эти деньги есть. Точнее будут".

Так выглядит пенсионная реформа от "оголтелого популиста" Гройсмана.

Земельная реформа и соседские миллиарды

Владимир Гройсман заявил, что иностранцам не достанется ни одного сантиметра украинской земли. И крупным агрохолдингам также. Чтобы, по его словам, не допустить рабства. Земельный пай можно будет продать только соседу. При этом откуда-то должны появиться, опять же таки, по словам Гройсмана, "десятки миллиардов долларов инвестиций в экономический рост" и "завоевание рынков других стран". И это все из-за возможности продавать пай от соседа к соседу?

Атака на малый и средний бизнес

Введены драконовские штрафы за неофициальную занятость – до 320 тыс. грн. Так как крупные компании уже давно выплачивают зарплаты в "белую", данная мера направлена против малого и среднего бизнеса.

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С 2017 года введена обязанность малому бизнесу платить налоги, даже если не ведется деятельность. Резкое повышение минимальной зарплаты увеличило налоговое давление на малый бизнес. В Меморандуме с МВФ правительство взяло на себя обязательство с 2018 года еще больше ужесточить условия для малых предприятий.

Это так правительство Гройсмана создает предпосылки для будущего экономического роста?

Экономический рост, где ты?

К небольшому росту ВВП, случившемуся в 2016 году, правительство не имеет никакого отношения. Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры на сырьевые товары и хорошая погода для высокого урожая были ключевыми факторами, повлиявшими на 2% восстановление после 17% падения в 2014-2015 годах.

В так называемом отчете правительства в виде пресс-конференции, премьер отрапортовал и записал себе в достижение, что в Украине в 2016 году собрано 66 млн тонн урожая. Или, может, он уже влияет на погодные условия, а также на мировые цены на сталь, руду и зерно?

За год ничего не было сделано для экономического развития. Даже Экспортно-кредитное агентство не хотят запускать, хотя принят закон. Отказ о выполнении украинского законодательства зафиксирован в Меморандуме с МВФ.

Кредитование экономики сокращается на протяжении последних трех лет. В январе-феврале 2017 года тенденция продолжается – кредитование реального сектора экономики сокращается как в гривнах, так и в валюте.

Более того, в феврале 2017 года появились признаки сокращения промышленного производства (по отношению к февралю 2016). Прежде всего из-за блокады Донбасса. За март пока данных нет, но вполне вероятно, что результаты промышленности также будут находиться в красной зоне.

Международные рейтинги

О результатах деятельности правительства Гройсмана красноречиво говорят международные рейтинги – Украина, по разным рейтингам, входит в группы стран под названием:

— позор нации (Transparency International, 131 место, ниже Сьерра-Леоне, Гондураса и Джибути);

— депрессивные экономики мира (Heritage Foundation, со 162 до 168 среди 180 стран);

— частично свободные страны (Freedom House),

В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума Украина опустилась с 79 на 85 место, пропустив вперед Намибию, Албанию и Гватемалу.

Да и украинские рейтинги реформ подтверждают, что реформы фактически не проводились – за время премьерства Гройсмана индекс іМоРе ни разу не превысил 1,4 балла из 5 возможных, а сейчас и вовсе скатился практически до нуля.

Отсутствие реформ, увеличение коррупции и растущая бедность, приправленные "оголтелым популизмом", – это и есть результат годовой деятельности правительства Владимира Гройсмана.