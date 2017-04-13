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    Скаршевский: год правительства Гройсмана - это оголтелый популизм

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (30)

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    По словам экономиста Виктора Скаршевского, год деятельности Кабинета министров Владимира Гройсмана можно охарактеризовать словами "оголтелый популизм".
    РИА Новости Украина

    "Я могу назвать год деятельности правительства Гройсмана его словами (Владимира Гройсмана — Ред.) — это оголтелый популизм…Половину своего выступления он (премьер-министр украины — Ред.) рассказывал, что было бы, если бы," — заявил экономист Виктор Скаршевский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Год Кабмину. Мифы и реалии".

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    Владимир Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля 2016 года. Парламент Украины после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего Кабмина до 14 апреля действует "иммунитет". Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Дата такого отчета пока не назначена.

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