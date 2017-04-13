Поезд Победы прибыл в Симферополь в день освобождения города

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Поезд Победы с локомотивом – паровозом серии "Л" прибыл в столицу Крыма днем 13 апреля – в день освобождения Симферополя от немецкой оккупации, на вокзале его встретили сотни горожан и руководство республики.

Паровоз серии "Л" производства 1953 года прибыл в четверг в Симферополь, локомотив привез в Крым "Поезд Победы" в день 73-годовщины освобождения столицы региона (13 апреля 1944 года) от фашистских войск. Его состав укомплектован платформами с установленными муляжами орудий времен войны и крытыми вагонами-теплушками. Увидеть настоящий рабочий паровоз пришли сотни людей — родители с детьми, ветераны. Горожан с праздником поздравил на вокзале Симферополя глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня я хочу поклониться нашим ветеранам. Благодаря Вам мы можем проводить эту замечательную акцию, благодаря им мы сегодня находимся на исторической родине – Российской Федерации. Низкий поклон Вам и царствие небесное, кто отдал жизни за освобождение Крыма и Родины", — сказал на симферопольском вокзале Аксенов.

После официальной части машинисты, и обслуживающий персонал паровоза проводил экскурсию для детворы в его кабине и у военной техники. По словам машиниста, место постоянной дислокации – станция Тихорецкая — узловая железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.

Паровоз серии "Л" назван в честь конструктора Льва Лебедянского (до 1947 года был серии "П" — "Победа"). Является одним из лучших и массовых советских паровозов. Среди железнодорожников за паровозами серии "Л" закрепились прозвища "Лебедянка" и "Лебедь".

Ранее глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев сообщил, что парад военной техники впервые пройдет в Симферополе в День Победы.