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    Политика

    Порошенко подписал закон об отмене двойного налогообложения с Люксембургом

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    В пресс-службе Порошенко отметили, что документ поможет создать эффективную двустороннюю договорно-правовую базу для избежания двойного налогообложения, предотвращения уклонения от уплаты налогов.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации конвенции между Кабмином и правительством Люксембурга об избежании двойного налогообложения, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook
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    Верховная Рада 14 марта приняла закон о ратификации конвенции между правительствами Украины и Люксембурга об избежании двойного налогообложения.

    "Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О ратификации конвенции между правительством Украины и правительством Великого герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал", — говорится в сообщении пресс-службы.

    В сообщении отмечается, что документ будет способствовать созданию эффективной двусторонней договорно-правовой базы для избежания двойного налогообложения, предотвращения уклонения от уплаты налогов, а также взаимного уменьшения налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

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