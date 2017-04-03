Порошенко подписал закон об отмене двойного налогообложения с Люксембургом

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации конвенции между Кабмином и правительством Люксембурга об избежании двойного налогообложения, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Верховная Рада 14 марта приняла закон о ратификации конвенции между правительствами Украины и Люксембурга об избежании двойного налогообложения.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О ратификации конвенции между правительством Украины и правительством Великого герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал", — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что документ будет способствовать созданию эффективной двусторонней договорно-правовой базы для избежания двойного налогообложения, предотвращения уклонения от уплаты налогов, а также взаимного уменьшения налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.