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    Политика

    Порошенко провел телефонный разговор с Меркель и Олландом

    (обновлено: )10001
    Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии и президентом Франции. О чем шел разговор, не уточняется.
    Петр Порошенко
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

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    Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

    "Президент Порошенко провел трехсторонний телефонный разговор с канцлером Меркель и президентом Олландом", — написал Цеголко в Twitter в понедельник.

    На минувшей неделе Порошенко заявлял, что обсудил по телефону с Меркель и Олландом "активизацию процессов в минском формате".

    Ранее Порошенко пригласил президента Ирландии Майкла Д.Хиггинса посетить Украину.

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