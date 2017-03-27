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    Политика

    Гройсман рассчитывает на запуск ЗСТ между странами ГУАМ в 2017-м

    (обновлено: )28605
    По словам премьера, на саммите ГУАМ стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и политического взаимодействия, а также развития транспортной инфраструктуры.
    Представители стран-участниц ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия)
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Страны-участницы ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) подписали ряд документов, которые позволят в 2017 году создать зону свободной торговли (ЗСТ) между государствами, заявил в понедельник премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Саммит стран-участниц ГУАМ проходит в Киеве в понедельник.

    Правительственный портал
    Представители стран-участниц ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия)

    "Мы сегодня подписали ряд документов, которые позволят нам уже в 2017 году полноценно внедрить зону свободной торговли в рамках наших государств", — сказал Гройсман на брифинге.

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    Он заявил, что введение ЗСТ между четырьмя странами благоприятно отразится на состоянии экономик этих государств.

    Кроме того, по словам Гройсмана, на саммите в понедельник стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и политического взаимодействия, а также развития транспортной инфраструктуры.

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    ГУАМ — организация за демократию и экономическое развитие. Основана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. С 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан. До его выхода организация именовалась ГУУАМ.

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