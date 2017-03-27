В понедельник премьеры стран ГУАМ обсудят в Киеве зону свободной торговли

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Власти Грузии сообщают, что премьер-министры стран-участник ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) на встрече в Киеве в понедельник обсудят перспективы зоны свободной торговли и вопросы транспортного коридора.

Пресс-служба правительства Украины сообщила в прошедшую пятницу, что саммит стран-участниц ГУАМ пройдет в Киеве 27 марта.

"В рамках заседания планируется церемония подписания документов. Главы правительств государств-членов ГУАМ после заседания проведут пресс-конференцию, а также примут участие в бизнес-форуме, который организован Торгово-промышленной палатой Грузии", — говорится в заявлении пресс-службы правительства Грузии в воскресенье.

По данным ведомства, "с грузинской стороны на форуме будут представлены до 20 компаний, в том числе представители транспортной сферы, строительной, легкой промышленности, дистрибуции и фармацевтики".

"В рамках первой панели мероприятия участники рассмотрят перспективы зоны свободной торговли ГУАМ, а во второй речь пойдет о транспортном коридоре ГУАМ", — отмечает пресс-служба.

Премьер Грузии в рамках рабочего визита проведет двусторонние встречи, в том числе с украинским и молдавским коллегами.

ГУАМ — организация за демократию и экономическое развитие. Основана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. С 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан. До его выхода организация именовалась ГУУАМ.