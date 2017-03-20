Порошенко признал, что Украина потеряла влияние на Донбасс

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Киев потерял последнюю сферу влияния на неподконтрольные территории Донбасса в результате блокады региона, заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко на заседании совета регионов.

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"В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, "вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории".

"Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету", — отметил президент.

Ранее глава государства назвал блокаду Донбасса причиной отсрочки транша МВФ Украине.

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.