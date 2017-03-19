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    Политика

    Нацгвардия будет охранять Нацагентство по предотвращению коррупции

    (обновлено: )10
    Согласно информации, в этих помещениях создана система техзащиты информации, планируют создать комплексную систему защиты информации в режимно-секретном подразделении и установку правительственной связи в кабинетах руководства, что требует надлежащей охраны.
    Боец Нацгвардии Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины внес здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в перечень органов государственной власти, подлежащих бесплатной охране Национальной гвардией.

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    Об этом говорится в сообщении к постановлению №155 от 16 марта, размещенном на Правительственном портале. 

    Правительство включило в перечень органов государственной власти, которые подлежат охране Нацгвардией для обеспечения пропускного и внутреннего режима помещения НАПК по адресу Киев, бульвар Дружбы Народов, 28.

    Это аргументируется тем, что в этих помещениях создана система технической защиты информации, планируется создание комплексной системы защиты информации в режимно-секретном подразделении и установка правительственной связи в кабинетах руководства, что требует надлежащей охраны.

    Ранее заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий сообщил, что НАПК за неделю обрабатывает до 1600 документов по е-декларациям.

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