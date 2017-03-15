Лидер "Самопомочи": "А если мы выставим счета Порошенко?"

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Заявления президента Петра Порошенко о финансовой ответственности политсил за блокаду на Донбассе не выдерживает никакой критики.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия блокадников на Донбассе влетели стране в копеечку, а счета будут выставлены не только ополченцам, но и "Самопомочи" и "Батькивщине".

"А если мы выставим счета Петру Алексеевичу за те пятнадцать лет, которые он находится во власти? Или за то, что за это время он успел развалить государство? Может государство-Украина должно выставить счета такому президенту? Порошенко же у нас был и депутатом, и министром, и крупным государственным деятелем. Готовы ли в "Самопомочи" выставить счет главе государства? Мы не играемся в эти игрушки, это абсурдные вещи и уровень детского садика", — отметил Березюк.

Напомним, участники блокады выдвинули очередной ультиматум властям Украины. Государство до 2 апреля должно подписать договор со странами, не ведущими войну с Украиной, по поставкам энергоносителей. Как информирует Штаб блокады, именно с начала апреля они не будут больше пропускать уголь с территории Российской Федерации.