В Киеве проходит съезд партии "Самопомич"

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, в Киеве начал работу XI съезд политической партии "Объединение "Самопомич", передает УНИАН.

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На съезде лидер партии Андрей Садовой представит отчет о работе в 2016 году. Также на съезде будет решаться вопрос об участии местных организаций партии во всех местных выборах, назначенных на 30 апреля 2017 года.

Сообщается, что в работе съезда принимают участие 282 делегата. На съезде присутствуют заместитель председателя ВРУ Оксана Сыроид, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк и депутаты этой фракции.