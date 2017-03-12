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    Политика

    В Киеве проходит съезд партии "Самопомич"

    (обновлено: )22
    На съезде лидер партии Андрей Садовой представит отчет о работе в 2016 году. Также на съезде будет решаться вопрос об участии местных организаций партии во всех местных выборах, назначенных на 30 апреля 2017 года.
    Стенд партии Самопомич
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, в Киеве начал работу XI съезд политической партии "Объединение "Самопомич", передает УНИАН.

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    На съезде лидер партии Андрей Садовой представит отчет о работе в 2016 году. Также на съезде будет решаться вопрос об участии местных организаций партии во всех местных выборах, назначенных на 30 апреля 2017 года.

    Сообщается, что в работе съезда принимают участие 282 делегата. На съезде присутствуют заместитель председателя ВРУ Оксана Сыроид, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк и депутаты этой фракции.

    Напомним, ранее партия "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового заявила, что на ее представителя в г. Днепр напали неизвестные.
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