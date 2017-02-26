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    Геращенко: закон о заочном правосудии позволит наказать всех предателей

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    По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, по закону о заочном правосудии должны ответить "все те предатели, которые изменили присяге и украинскому народу".
    Ирина Геращенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что изменения в закон о заочном правосудии позволят наказать всех, кто изменил присяге и украинскому народу. Об этом она заявила во время международного форума "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира" в Киеве.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: заочное осуждение - это инструмент давления на оппозиционеров

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    Геращенко напомнила, что на этой неделе в парламенте был принят в первом чтении законопроект, который касается заочного судопроизводства.

    "Именно благодаря этому закону мы будем требовать от соответствующих структур довести до логического конца судебные дела против тех людей, кто призывал ввести войска против Украины, кто предал Украину", — сказала Геращенко.

    Геращенко отметила, что речь идет не только об экс-президенте Украины Викторе Януковиче и его клике. "По закону должны ответить и все те предатели, которые изменили присяге и украинскому народу", — отметила она.

    "И в их числе были не только генералы. Полковники, если они там остались и требовали от своих рядовых офицеров и солдат сложить оружие, — они тоже предатели и они тоже должны отвечать за это по закону. Потому что это предательство и Украины, и Крыма, и тысяч людей, которые потом пострадали", — подчеркнула первый вице-спикер.

    Ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного осуждения.

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